Fútbol - Colombia - Segunda División
Cúcuta vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B
Todos los detalles de la previa del partido entre Cúcuta y Boca Juniors, que se jugará el domingo 17 de agosto desde las 16:00 horas en el estadio General Santander. Dirige Steeven Cardona.
Boca Juniors y Cúcuta se enfrentarán en el estadio General Santander el próximo domingo 17 de agosto desde las 16:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Primera B.
Así llegan Cúcuta y Boca Juniors
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B
Cúcuta igualó 1-1 frente a Real Cundinamarca. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 empates. Le convirtieron 3 goles y registró solo 7 a favor.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B
Boca Juniors igualó 2-2 ante Real Cartagena en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 6 en contra.
Lo más leído
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Cúcuta se llevó la victoria por 0 a 2.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (1 PG - 3 PE - 1 PP).
Steeven Cardona fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|12
|5
|4
|0
|1
|5
|2
|Cúcuta
|9
|5
|2
|3
|0
|4
|3
|Tigres
|8
|5
|2
|2
|1
|3
|4
|Orsomarso
|8
|5
|2
|2
|1
|0
|8
|Boca Juniors
|6
|5
|1
|3
|1
|1
Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 7: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 7: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
Horario Cúcuta y Boca Juniors, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas