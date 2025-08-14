Cúcuta vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Boca Juniors y Cúcuta se enfrentarán en el estadio General Santander el próximo domingo 17 de agosto desde las 16:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Primera B.

Así llegan Cúcuta y Boca Juniors

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta igualó 1-1 frente a Real Cundinamarca. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 empates. Le convirtieron 3 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors igualó 2-2 ante Real Cartagena en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Cúcuta se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (1 PG - 3 PE - 1 PP).

Steeven Cardona fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 12 5 4 0 1 5 2 Cúcuta 9 5 2 3 0 4 3 Tigres 8 5 2 2 1 3 4 Orsomarso 8 5 2 2 1 0 8 Boca Juniors 6 5 1 3 1 1

