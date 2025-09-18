Suscribirse

Cúcuta vs Jaguares: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

Cúcuta y Jaguares se miden en el estadio General Santander el domingo 21 de septiembre a las 16:00 horas.

18 de septiembre de 2025, 4:44 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 11 de la Primera B, Jaguares y Cúcuta se enfrentan el domingo 21 de septiembre desde las 16:00 horas, en el estadio General Santander.

Así llegan Cúcuta y Jaguares

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta viene de ganar en su encuentro anterior a Barranquilla FC con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares venció 2-0 a Bogotá FC en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 9 goles a favor y anotó 2 en contra.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Cúcuta sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el segundo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 27 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (9 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares271090112
2Cúcuta19105416
3Real Cundinamarca17105236
4Patriotas FC17105232
5Real Cartagena16104428

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 12: vs Atlético FC: 29 de septiembre - 20:10 horas
  • Fecha 13: vs Leones FC: 5 de octubre - 16:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 12: vs Real Cartagena: 29 de septiembre - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Inter de Palmira: 4 de octubre - 19:30 horas
  • Fecha 14: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Horario Cúcuta y Jaguares, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

