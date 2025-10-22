Suscribirse

Cúcuta vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Primera B

Palpitamos la previa del choque entre Cúcuta y Orsomarso. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

DataFactory

22 de octubre de 2025, 4:54 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Cúcuta y Orsomarso, por la fecha 16 de la Primera B, se jugará el próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 16:00 horas, en el estadio General Santander.

Así llegan Cúcuta y Orsomarso

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta viene de un resultado igualado, 1-1, ante Real Cartagena. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 8 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso viene de caer derrotado 2 a 3 ante Quindío. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 27 puntos (7 PG - 6 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3615120316
2Patriotas FC321510238
3Inter de Palmira28158435
4Cúcuta271576211
10Orsomarso1715456-5

Horario Cúcuta y Orsomarso, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

Noticias Destacadas

