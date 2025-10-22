Fútbol - Colombia - Segunda División
Cúcuta vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Primera B
Palpitamos la previa del choque entre Cúcuta y Orsomarso. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El cotejo entre Cúcuta y Orsomarso, por la fecha 16 de la Primera B, se jugará el próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 16:00 horas, en el estadio General Santander.
Así llegan Cúcuta y Orsomarso
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B
Cúcuta viene de un resultado igualado, 1-1, ante Real Cartagena. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 8 goles a favor y habiendo recibido 3.
Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B
Orsomarso viene de caer derrotado 2 a 3 ante Quindío. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 27 puntos (7 PG - 6 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|36
|15
|12
|0
|3
|16
|2
|Patriotas FC
|32
|15
|10
|2
|3
|8
|3
|Inter de Palmira
|28
|15
|8
|4
|3
|5
|4
|Cúcuta
|27
|15
|7
|6
|2
|11
|10
|Orsomarso
|17
|15
|4
|5
|6
|-5
Horario Cúcuta y Orsomarso, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas