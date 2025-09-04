Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Cúcuta vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

La previa del choque de Cúcuta ante Real Santander, a disputarse en el estadio General Santander el domingo 7 de septiembre desde las 16:00 horas.

DataFactory .

4 de septiembre de 2025, 3:21 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Cúcuta recibirá a Real Santander, en el marco de la fecha 9 de la Primera B, el próximo domingo 7 de septiembre a partir de las 16:00 horas, en el estadio General Santander.

Así llegan Cúcuta y Real Santander

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta sacó un empate por 0 en su visita a Tigres. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Boca Juniors. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el marcador favoreció a Cúcuta con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el quinto puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares2187019
2Real Cartagena15843110
3Real Cundinamarca1484225
5Cúcuta1383414
6Real Santander1183233

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 10: vs Barranquilla FC: 15 de septiembre - 18:05 horas
  • Fecha 11: vs Jaguares: 21 de septiembre - 16:00 horas
  • Fecha 12: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 10: vs Orsomarso: 14 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Atlético FC: 22 de septiembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Horario Cúcuta y Real Santander, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

2. Fuertes combates en Arauca: tres guerrilleros del ELN fueron dados de baja por el Ejército

3. Estos estadounidenses recibirán apoyo económico en las próximas semanas; ¿está usted entre ellos?

4. Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

5. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal acabó perjudicado en la etapa 12

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.