Fútbol - Colombia - Segunda División
Cúcuta vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B
La previa del choque de Cúcuta ante Real Santander, a disputarse en el estadio General Santander el domingo 7 de septiembre desde las 16:00 horas.
Cúcuta recibirá a Real Santander, en el marco de la fecha 9 de la Primera B, el próximo domingo 7 de septiembre a partir de las 16:00 horas, en el estadio General Santander.
Así llegan Cúcuta y Real Santander
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B
Cúcuta sacó un empate por 0 en su visita a Tigres. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.
Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B
Real Santander obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Boca Juniors. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el marcador favoreció a Cúcuta con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el quinto puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|21
|8
|7
|0
|1
|9
|2
|Real Cartagena
|15
|8
|4
|3
|1
|10
|3
|Real Cundinamarca
|14
|8
|4
|2
|2
|5
|5
|Cúcuta
|13
|8
|3
|4
|1
|4
|6
|Real Santander
|11
|8
|3
|2
|3
|3
Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 10: vs Barranquilla FC: 15 de septiembre - 18:05 horas
- Fecha 11: vs Jaguares: 21 de septiembre - 16:00 horas
- Fecha 12: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 10: vs Orsomarso: 14 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 11: vs Atlético FC: 22 de septiembre - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
Horario Cúcuta y Real Santander, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas