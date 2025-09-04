Cúcuta vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Cúcuta recibirá a Real Santander, en el marco de la fecha 9 de la Primera B, el próximo domingo 7 de septiembre a partir de las 16:00 horas, en el estadio General Santander.

Así llegan Cúcuta y Real Santander

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta sacó un empate por 0 en su visita a Tigres. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Boca Juniors. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el marcador favoreció a Cúcuta con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el quinto puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 21 8 7 0 1 9 2 Real Cartagena 15 8 4 3 1 10 3 Real Cundinamarca 14 8 4 2 2 5 5 Cúcuta 13 8 3 4 1 4 6 Real Santander 11 8 3 2 3 3

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 10: vs Barranquilla FC: 15 de septiembre - 18:05 horas

Fecha 11: vs Jaguares: 21 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 12: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 10: vs Orsomarso: 14 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 11: vs Atlético FC: 22 de septiembre - 15:00 horas

Fecha 12: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

