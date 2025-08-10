Deportivo Cali vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la primera división

Deportivo Cali recibe el próximo miércoles 13 de agosto a U. Magdalena por la fecha 7 de la primera división, a partir de las 18:30 horas en el Palmaseca.

Así llegan Deportivo Cali y U. Magdalena

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Deportivo Cali en partidos de la primera división

En la jornada previa, Deportivo Cali igualó 3-3 el juego ante Millonarios. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 9 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la primera división

En la fecha anterior, U. Magdalena logró empatar 1-1 ante Pasto. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera División I 2025, y terminaron igualando en 2.

El local está en el décimo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Junior 13 5 4 1 0 8 2 At. Nacional 11 6 3 2 1 6 3 Llaneros FC 11 5 3 2 0 5 10 Deportivo Cali 6 6 1 3 2 -4 15 U. Magdalena 5 5 1 2 2 -4

Próximos partidos de Deportivo Cali en Colombia - Primera División II 2025

Fecha 8: vs Boyacá Chicó: 22 de agosto - 18:00 horas

Fecha 9: vs Independiente Medellín: 30 de agosto - 20:30 horas

Fecha 10: vs América de Cali: 7 de septiembre - 16:10 horas

Fecha 11: vs Pasto: 14 de septiembre - 16:10 horas

Fecha 12: vs La Equidad: 20 de septiembre - 20:30 horas

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera División II 2025

Fecha 1: vs Millonarios: 20 de agosto - 19:30 horas

Fecha 8: vs Alianza FC: 24 de agosto - 16:10 horas

Fecha 9: vs Boyacá Chicó: 30 de agosto - 14:00 horas

Fecha 10: vs Junior: 6 de septiembre - 18:20 horas

Fecha 11: vs Santa Fe: 14 de septiembre - 14:00 horas

Horario Deportivo Cali y U. Magdalena, según país