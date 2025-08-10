Fútbol - Colombia - Primera División
Deportivo Cali vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la primera división
Todo lo que tienes que saber en la previa de Deportivo Cali vs U. Magdalena. El duelo, a disputarse en el Palmaseca el miércoles 13 de agosto, comenzará a las 18:30 horas.
Deportivo Cali recibe el próximo miércoles 13 de agosto a U. Magdalena por la fecha 7 de la primera división, a partir de las 18:30 horas en el Palmaseca.
Así llegan Deportivo Cali y U. Magdalena
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Deportivo Cali en partidos de la primera división
En la jornada previa, Deportivo Cali igualó 3-3 el juego ante Millonarios. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 9 goles y marcó 7 tantos en el rival.
Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la primera división
En la fecha anterior, U. Magdalena logró empatar 1-1 ante Pasto. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.
En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera División I 2025, y terminaron igualando en 2.
El local está en el décimo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Junior
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|2
|At. Nacional
|11
|6
|3
|2
|1
|6
|3
|Llaneros FC
|11
|5
|3
|2
|0
|5
|10
|Deportivo Cali
|6
|6
|1
|3
|2
|-4
|15
|U. Magdalena
|5
|5
|1
|2
|2
|-4
Próximos partidos de Deportivo Cali en Colombia - Primera División II 2025
- Fecha 8: vs Boyacá Chicó: 22 de agosto - 18:00 horas
- Fecha 9: vs Independiente Medellín: 30 de agosto - 20:30 horas
- Fecha 10: vs América de Cali: 7 de septiembre - 16:10 horas
- Fecha 11: vs Pasto: 14 de septiembre - 16:10 horas
- Fecha 12: vs La Equidad: 20 de septiembre - 20:30 horas
Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera División II 2025
- Fecha 1: vs Millonarios: 20 de agosto - 19:30 horas
- Fecha 8: vs Alianza FC: 24 de agosto - 16:10 horas
- Fecha 9: vs Boyacá Chicó: 30 de agosto - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Junior: 6 de septiembre - 18:20 horas
- Fecha 11: vs Santa Fe: 14 de septiembre - 14:00 horas
Horario Deportivo Cali y U. Magdalena, según país
- Argentina: 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas