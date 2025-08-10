Suscribirse

Fútbol - Colombia - Primera División

Deportivo Cali vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la primera división

Todo lo que tienes que saber en la previa de Deportivo Cali vs U. Magdalena. El duelo, a disputarse en el Palmaseca el miércoles 13 de agosto, comenzará a las 18:30 horas.

DataFactory .

10 de agosto de 2025, 2:16 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Deportivo Cali recibe el próximo miércoles 13 de agosto a U. Magdalena por la fecha 7 de la primera división, a partir de las 18:30 horas en el Palmaseca.

Así llegan Deportivo Cali y U. Magdalena

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Deportivo Cali en partidos de la primera división

En la jornada previa, Deportivo Cali igualó 3-3 el juego ante Millonarios. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 9 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la primera división

En la fecha anterior, U. Magdalena logró empatar 1-1 ante Pasto. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.

Lo más leído

1. Pareja que mantenía relaciones sexuales en un mirador, murió al caer en su carro por un acantilado
2. Militares venezolanos publican video retando a Estados Unidos tras anuncio de millonaria recompensa por captura de Maduro
3. Con sablazo por apoyo de Petro a Maduro, Álvaro Uribe expresó su opinión sobre la disputa territorial con Perú

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera División I 2025, y terminaron igualando en 2.

El local está en el décimo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Junior1354108
2At. Nacional1163216
3Llaneros FC1153205
10Deportivo Cali66132-4
15U. Magdalena55122-4

Próximos partidos de Deportivo Cali en Colombia - Primera División II 2025

  • Fecha 8: vs Boyacá Chicó: 22 de agosto - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs Independiente Medellín: 30 de agosto - 20:30 horas
  • Fecha 10: vs América de Cali: 7 de septiembre - 16:10 horas
  • Fecha 11: vs Pasto: 14 de septiembre - 16:10 horas
  • Fecha 12: vs La Equidad: 20 de septiembre - 20:30 horas

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera División II 2025

  • Fecha 1: vs Millonarios: 20 de agosto - 19:30 horas
  • Fecha 8: vs Alianza FC: 24 de agosto - 16:10 horas
  • Fecha 9: vs Boyacá Chicó: 30 de agosto - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Junior: 6 de septiembre - 18:20 horas
  • Fecha 11: vs Santa Fe: 14 de septiembre - 14:00 horas

Horario Deportivo Cali y U. Magdalena, según país

  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab”: Vicky Dávila

2. Pareja que mantenía relaciones sexuales en un mirador, murió al caer en su carro por un acantilado

3. Con sablazo por apoyo de Petro a Maduro, Álvaro Uribe expresó su opinión sobre la disputa territorial con Perú

4. A la cárcel hombre que habría ordenado quemar a una víctima que se negó a pagar una extorsión en Antioquia

5. “Con el Perú no te metas”: Keiko Fujimori desafía a Gustavo Petro tras disputa territorial con Colombia

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.