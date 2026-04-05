Deportivo Cuenca vs Santos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo D de la Copa Sudamericana

El juego entre Deportivo Cuenca y Santos se disputará el próximo miércoles 8 de abril por la fecha 1 del grupo D de la Copa Sudamericana, a partir de las 17:00 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro.
Últimos resultados de Deportivo Cuenca en partidos de la Copa Sudamericana
Deportivo Cuenca ganó por 3-0 el juego pasado ante Libertad.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Gery Vargas Carreño.
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Próximos partidos de Deportivo Cuenca en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo D - Fecha 2: vs San Lorenzo: 16 de abril - 19:30 horas
- Grupo D - Fecha 3: vs Deportivo Recoleta: 28 de abril - 17:00 horas
- Grupo D - Fecha 4: vs San Lorenzo: 5 de mayo - 19:00 horas
- Grupo D - Fecha 5: vs Deportivo Recoleta: 19 de mayo - 21:00 horas
- Grupo D - Fecha 6: vs Santos: 26 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de Santos en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo D - Fecha 2: vs Deportivo Recoleta: 14 de abril - 19:30 horas
- Grupo D - Fecha 3: vs San Lorenzo: 28 de abril - 17:00 horas
- Grupo D - Fecha 4: vs Deportivo Recoleta: 5 de mayo - 19:30 horas
- Grupo D - Fecha 5: vs San Lorenzo: 20 de mayo - 17:00 horas
- Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Cuenca: 26 de mayo - 19:30 horas
Horario Deportivo Cuenca y Santos, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas