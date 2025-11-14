Doblete de Alexis Serna en la goleada 3-0 de Independiente Medellín frente a América de Cali

Alexis Serna brilló en la arrolladora victoria 3 a 0 de el Poderoso de la Montaña sobre los Diablos Rojos, en el marco de la fecha 20 de la primera división. Alexis Serna facturó por duplicado al marcar de jugada (17' 1T y 9' 2T), y fue fundamental en el gran desempeño de su equipo. La otra anotación estuvo a cargo de Brayan León, al minuto 39 de la primera etapa, tras una jugada espectacular.

Brayan León estrelló un disparo en el palo a los 8 minutos del primer tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.

La figura del encuentro fue Alexis Serna. El volante de Independiente Medellín se destacó frente a América de Cali ya que convirtió 2 goles y pateó 3 veces al arco.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Atanasio Girardot fue Brayan León. El delantero de Independiente Medellín convirtió 1 gol y pateó 3 veces al arco ante América de Cali.

El entrenador de Indep. Medellín, Alejandro Restrepo, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Washington Aguerre en el arco; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla y Daniel Londoño en la línea defensiva; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Alexis Serna y Juan David Arizala en el medio; y Jarlan Barrera y Brayan León en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Alexander Escobar se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Jorge Soto bajo los tres palos; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña y Omar Bertel en defensa; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Cristian Barrios, Andrés Roa y Jhon Palacios en la mitad de cancha; y Luis Ramos en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue José Ortiz Novoa.

El local está puntero con 40 puntos, mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Independiente Medellín

45' 2T - Salieron Brayan León por Mender García, Luis Ramos por Yojan Garcés y Andrés Roa por Dylan Borrero

72' 2T - Salió Jarlan Barrera por Luis Sandoval

73' 2T - Salió Alexis Serna por Francisco Chaverra

82' 2T - Salió Daniel Londoño por José Ortiz

86' 2T - Salió Esneyder Mena por Jader Valencia

Amonestados en Independiente Medellín:

36' 1T Brayan León (Discutir con un rival) y 19' 2T Daniel Londoño (Conducta antideportiva)

Cambios en América de Cali

61' 2T - Salieron Josen Escobar por José Cavadía y Jhon Palacios por Jan Lucumi

94' 2T - Salió Cristian Barrios por Cristian Tovar

Amonestados en América de Cali: