Fútbol - Colombia - Primera División
Doblete de Alexis Serna en la goleada 3-0 de Independiente Medellín frente a América de Cali
Todo lo que dejó el duelo entre Independiente Medellín y América de Cali: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la primera división.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Alexis Serna brilló en la arrolladora victoria 3 a 0 de el Poderoso de la Montaña sobre los Diablos Rojos, en el marco de la fecha 20 de la primera división. Alexis Serna facturó por duplicado al marcar de jugada (17' 1T y 9' 2T), y fue fundamental en el gran desempeño de su equipo. La otra anotación estuvo a cargo de Brayan León, al minuto 39 de la primera etapa, tras una jugada espectacular.
Brayan León estrelló un disparo en el palo a los 8 minutos del primer tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.
La figura del encuentro fue Alexis Serna. El volante de Independiente Medellín se destacó frente a América de Cali ya que convirtió 2 goles y pateó 3 veces al arco.
Otro de los futbolistas clave en el estadio Atanasio Girardot fue Brayan León. El delantero de Independiente Medellín convirtió 1 gol y pateó 3 veces al arco ante América de Cali.
El entrenador de Indep. Medellín, Alejandro Restrepo, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Washington Aguerre en el arco; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla y Daniel Londoño en la línea defensiva; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Alexis Serna y Juan David Arizala en el medio; y Jarlan Barrera y Brayan León en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Alexander Escobar se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Jorge Soto bajo los tres palos; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña y Omar Bertel en defensa; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Cristian Barrios, Andrés Roa y Jhon Palacios en la mitad de cancha; y Luis Ramos en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue José Ortiz Novoa.
El local está puntero con 40 puntos, mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo.
Cambios en Independiente Medellín
- 45' 2T - Salieron Brayan León por Mender García, Luis Ramos por Yojan Garcés y Andrés Roa por Dylan Borrero
- 72' 2T - Salió Jarlan Barrera por Luis Sandoval
- 73' 2T - Salió Alexis Serna por Francisco Chaverra
- 82' 2T - Salió Daniel Londoño por José Ortiz
- 86' 2T - Salió Esneyder Mena por Jader Valencia
Amonestados en Independiente Medellín:
- 36' 1T Brayan León (Discutir con un rival) y 19' 2T Daniel Londoño (Conducta antideportiva)
Cambios en América de Cali
- 61' 2T - Salieron Josen Escobar por José Cavadía y Jhon Palacios por Jan Lucumi
- 94' 2T - Salió Cristian Barrios por Cristian Tovar
Amonestados en América de Cali:
- 9' 1T Jhon Palacios (Conducta antideportiva), 36' 1T Jean Pestaña (Discutir con un rival) y 51' 2T Marcos Mina (Insultar o desaprobar al árbitro)