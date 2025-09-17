Dusan Vlahovic firma un doblete en el empate en 4 entre Juventus y Borussia Dortmund

Juventus y B. Dortmund igualaron 4-4 en el Allianz Stadium su partido por la fecha 1 de la Champions. Los goles del partido para el local los anotaron Kenan Yildiz (17' 2T), Dusan Vlahovic (21' 2T y 48' 2T) y Lloyd Kelly (50' 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Karim Adeyemi (6' 2T), Felix Nmecha (19' 2T), Yan Couto (28' 2T) y Ramy Bensebaini (40' 2T, de penal). En el minuto 6 de la segunda etapa, Karim Adeyemi levantó el ánimo de B. Dortmund y se llevó todos los aplausos. Desde el semicírculo, el volante sacó un potente remate imposible de atajar luego de recibir una asistencia de Serhou Guirassy.

Kenan Yildiz, volante de Juventus, y Maximilian Beier, volante de Borussia Dortmund, se quedaron con las ganas de convertir cuando sus disparos terminaron impactando en el palo.

Juventus realizó un total de 19 remates al arco pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado. Según las estadísticas, 8 disparos terminaron en la portería, 1 impactó en el poste y 6 acabaron afuera.

La figura del partido fue Dusan Vlahovic. El delantero de Juventus mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 11 pases correctos.

Serhou Guirassy fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Borussia Dortmund mostró su mejor nivel, al rematar 3 veces al arco contrario y acertar 21 pases correctos.

El estratega de Juventus, Igor Tudor, paró al once inicial con una formación 3-6-1 con Michele Di Gregorio en el arco; Pierre Kalulu, Bremer y Lloyd Kelly en la línea defensiva; Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Khéphren Thuram, Andrea Cambiaso, Jonathan David y Kenan Yildiz en el medio; y Lois Openda en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Niko Kovac salieron al campo de juego con un esquema 3-6-1 con Gregor Kobel bajo los tres palos; Julian Ryerson, Waldemar Anton y Ramy Bensebaini en defensa; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Karim Adeyemi y Maximilian Beier en la mitad de cancha; y Serhou Guirassy en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Allianz Stadium fue François Letexier.

Para la siguiente fecha, Juventus actuará de visitante frente a Villarreal, mientras que B. Dortmund recibirá a Athletic Bilbao.

Cambios en Juventus

58' 2T - Salió Weston McKennie por João Mário

59' 2T - Salió Jonathan David por Dusan Vlahovic

68' 2T - Salieron Lois Openda por Vasilije Adzic y Teun Koopmeiners por Manuel Locatelli

86' 2T - Salió Kenan Yildiz por Edon Zhegrova

Cambios en Borussia Dortmund

70' 2T - Salieron Maximilian Beier por Julian Brandt y Felix Nmecha por Jobe Bellingham

91' 2T - Salió Serhou Guirassy por Pascal Gross

Amonestado en Borussia Dortmund: