Fútbol - España - Primera División

Elche se enfrentará a Rayo Vallecano por la fecha 30

Rayo Vallecano y Elche se miden en el Estadio de Vallecas el viernes 3 de abril a las 14:00 horas.

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31 de marzo de 2026, 8:06 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 30 de la Liga, Elche y Rayo Vallecano se enfrentan el viernes 3 de abril desde las 14:00 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Elche

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano no pudo ante Barcelona en el Camp Nou. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y 3 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció 2-1 a Mallorca en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 7 goles en el arco rival y 11 en su portería.

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En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Elche sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 32 puntos (7 PG - 11 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 11 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7329241450
2Real Madrid6929223437
3Villarreal5829184720
14Rayo Vallecano322971111-7
17Elche292961112-8

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 31: vs Mallorca: 12 de abril - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 31: vs Valencia: 11 de abril - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Elche, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas