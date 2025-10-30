Fútbol - España - Primera División
Elche visita a Barcelona por la fecha 11
La previa del choque de Barcelona ante Elche, a disputarse en el Estadio Olímpico Lluís Companys el domingo 2 de noviembre desde las 12:30 horas.
Barcelona recibirá a Elche, en el marco de la fecha 11 de la Liga, el próximo domingo 2 de noviembre a partir de las 12:30 horas, en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Así llegan Barcelona y Elche
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Real Madrid. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 9 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche viene de perder contra Espanyol por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 6.
Barcelona es una fortaleza como local: sumó su cuarto triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.
El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Barcelona con un marcador de 0-4.
El local se ubica en el segundo puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|27
|10
|9
|0
|1
|12
|2
|Barcelona
|22
|10
|7
|1
|2
|13
|3
|Villarreal
|20
|10
|6
|2
|2
|8
|4
|Atlético de Madrid
|19
|10
|5
|4
|1
|8
|8
|Elche
|14
|10
|3
|5
|2
|1
Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 12: vs Celta: 9 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 13: vs Athletic Bilbao: 22 de noviembre - 10:15 horas
- Fecha 14: vs Alavés: 29 de noviembre - 10:15 horas
- Fecha 19: vs Atlético de Madrid: 2 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 12: vs Real Sociedad: 7 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 13: vs Real Madrid: 23 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Getafe: 28 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas