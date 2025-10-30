Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Elche visita a Barcelona por la fecha 11

La previa del choque de Barcelona ante Elche, a disputarse en el Estadio Olímpico Lluís Companys el domingo 2 de noviembre desde las 12:30 horas.

30 de octubre de 2025, 2:43 p. m.
Barcelona recibirá a Elche, en el marco de la fecha 11 de la Liga, el próximo domingo 2 de noviembre a partir de las 12:30 horas, en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Así llegan Barcelona y Elche

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Real Madrid. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 9 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche viene de perder contra Espanyol por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 6.

Barcelona es una fortaleza como local: sumó su cuarto triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.

El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Barcelona con un marcador de 0-4.

El local se ubica en el segundo puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid271090112
2Barcelona221071213
3Villarreal20106228
4Atlético de Madrid19105418
8Elche14103521

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Celta: 9 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Athletic Bilbao: 22 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 14: vs Alavés: 29 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 19: vs Atlético de Madrid: 2 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Real Sociedad: 7 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Real Madrid: 23 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Getafe: 28 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Elche, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

