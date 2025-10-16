Suscribirse

Elche vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Elche y Athletic Bilbao. El partido se jugará en el estadio Martínez Valero el domingo 19 de octubre a las 07:00 horas.

16 de octubre de 2025, 3:34 p. m.
El duelo entre Elche y Athletic Bilbao correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio Martínez Valero desde las 07:00 horas, el domingo 19 de octubre.

Así llegan Elche y Athletic Bilbao

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Alavés. En 2 partidos ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció en casa a Mallorca por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 3. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Elche.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 13 puntos (3 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (4 PG - 1 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid21870110
2Barcelona19861113
3Villarreal1685126
7Elche1383412
8Athletic Bilbao1384130

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Espanyol: 25 de octubre - 09:15 horas
  • Fecha 11: vs Barcelona: 2 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Real Sociedad: 7 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Getafe: 25 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 11: vs Real Sociedad: 1 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Real Oviedo: 9 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 13: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Athletic Bilbao, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela: 08:00 horas

