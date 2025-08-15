Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Elche vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Elche y Betis. El partido se jugará en el estadio Martínez Valero el lunes 18 de agosto a las 14:00 horas.

DataFactory .

15 de agosto de 2025, 3:50 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Elche y los Verdiblancos se enfrentarán el próximo lunes 18 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Liga, desde las 14:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Martínez Valero.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y terminó con un marcador 2-3 a favor de Betis.

¿En qué jornada juega el clásico Betis?

Betis y Sevilla chocarán en el Derbi de Sevilla durante la jornada 14.

Lo más leído

1. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”
2. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
3. Grave accidente de tránsito en Bogotá: choque múltiple deja varias personas heridas en la Avenida Boyacá

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 2: vs Atlético de Madrid: 23 de agosto - 12:30 horas
  • Fecha 3: vs Levante: 29 de agosto - 12:30 horas
  • Fecha 4: vs Sevilla: 12 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 2: vs Alavés: 22 de agosto - 14:30 horas
  • Fecha 6: vs Celta: 27 de agosto - 14:00 horas
  • Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto - 12:00 horas
  • Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Betis, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horror en vivo: hombre es asesinado a tiros mientras su familia lo veía por Facebook

2. Cinco colombianos, incluidos firmantes del acuerdo de paz, fueron retenidos en la frontera por autoridades venezolanas

3. Grave accidente de tránsito en Bogotá: choque múltiple deja varias personas heridas en la Avenida Boyacá

4. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”

5. Este artículo de moda se agota en minutos y ahora puede encontrarlo en Walmart antes de que desaparezca

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.