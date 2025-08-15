Elche vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Elche y los Verdiblancos se enfrentarán el próximo lunes 18 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Liga, desde las 14:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Martínez Valero.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y terminó con un marcador 2-3 a favor de Betis.

¿En qué jornada juega el clásico Betis?

Betis y Sevilla chocarán en el Derbi de Sevilla durante la jornada 14.

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 2: vs Atlético de Madrid: 23 de agosto - 12:30 horas

Fecha 3: vs Levante: 29 de agosto - 12:30 horas

Fecha 4: vs Sevilla: 12 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 5: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 2: vs Alavés: 22 de agosto - 14:30 horas

Fecha 6: vs Celta: 27 de agosto - 14:00 horas

Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto - 12:00 horas

Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 09:15 horas

Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Betis, según país