Elche vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

La previa del choque de Elche ante Levante, a disputarse en el estadio Martínez Valero el viernes 29 de agosto desde las 12:30 horas.

26 de agosto de 2025, 12:35 p. m.
Elche recibirá a Levante, en el marco de la fecha 3 de la Liga, el próximo viernes 29 de agosto a partir de las 12:30 horas, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Levante

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sacó un empate por 1 en su visita a Atlético de Madrid.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante viene de perder contra Barcelona por 2 a 3.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y el marcador favoreció a Levante con un marcador de 3-0.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 2 puntos (2 PE), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
12Elche220200
18Levante02002-2

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Sevilla: 12 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Betis: 13 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 5: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Levante, según país

  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

