Elche vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Elche recibirá a Mallorca, en el marco de la fecha 29 de la Liga, el próximo sábado 21 de marzo a partir de las 08:00 horas, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Mallorca

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sufrió un duro golpe al caer 1 a 4 en la ultima jornada ante Real Madrid. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca viene de derrotar a Espanyol con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 5 goles y le han convertido 8 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Mallorca con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 26 puntos (5 PG - 11 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (7 PG - 7 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 70 28 23 1 4 49 2 Real Madrid 66 28 21 3 4 36 3 Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 22 16 Mallorca 28 28 7 7 14 -12 18 Elche 26 28 5 11 12 -9

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Rayo Vallecano: 3 de abril - 14:00 horas

Fecha 31: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Real Madrid: 4 de abril - 09:15 horas

Fecha 31: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Mallorca, según país