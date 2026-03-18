Elche vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Elche recibirá a Mallorca, en el marco de la fecha 29 de la Liga, el próximo sábado 21 de marzo a partir de las 08:00 horas, en el estadio Martínez Valero.
Así llegan Elche y Mallorca
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche sufrió un duro golpe al caer 1 a 4 en la ultima jornada ante Real Madrid. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
Mallorca viene de derrotar a Espanyol con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 5 goles y le han convertido 8 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Mallorca con un marcador de 3-1.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 26 puntos (5 PG - 11 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (7 PG - 7 PE - 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|70
|28
|23
|1
|4
|49
|2
|Real Madrid
|66
|28
|21
|3
|4
|36
|3
|Atlético de Madrid
|57
|28
|17
|6
|5
|22
|16
|Mallorca
|28
|28
|7
|7
|14
|-12
|18
|Elche
|26
|28
|5
|11
|12
|-9
Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Rayo Vallecano: 3 de abril - 14:00 horas
- Fecha 31: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Real Madrid: 4 de abril - 09:15 horas
- Fecha 31: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Mallorca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas