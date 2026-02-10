Elche vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 24 de la Liga se jugará el próximo viernes 13 de febrero a las 15:00 horas.
Así llegan Elche y Osasuna
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Real Sociedad. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 12.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Celta. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 7.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que los otros 4 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.
El local está en el décimo quinto puesto con 24 puntos (5 PG - 9 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (8 PG - 5 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|58
|23
|19
|1
|3
|40
|2
|Real Madrid
|57
|23
|18
|3
|2
|31
|3
|Atlético de Madrid
|45
|23
|13
|6
|4
|20
|9
|Osasuna
|29
|23
|8
|5
|10
|0
|15
|Elche
|24
|23
|5
|9
|9
|-4
Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 25: vs Athletic Bilbao: 20 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 26: vs Espanyol: 1 de marzo - 08:00 horas
- Fecha 27: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 25: vs Real Madrid: 21 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 26: vs Valencia: 1 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 27: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Osasuna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas