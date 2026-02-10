Fútbol - España - Primera División

Elche vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Elche vs Osasuna, que se enfrentarán en el estadio Martínez Valero el próximo viernes 13 de febrero a las 15:00 horas.

10 de febrero de 2026, 7:51 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 24 de la Liga se jugará el próximo viernes 13 de febrero a las 15:00 horas.

Así llegan Elche y Osasuna

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Real Sociedad. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 12.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Celta. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 7.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que los otros 4 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo quinto puesto con 24 puntos (5 PG - 9 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (8 PG - 5 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5823191340
2Real Madrid5723183231
3Atlético de Madrid4523136420
9Osasuna292385100
15Elche2423599-4

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Athletic Bilbao: 20 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Espanyol: 1 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 27: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Real Madrid: 21 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 26: vs Valencia: 1 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 27: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Osasuna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

