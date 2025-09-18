Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Elche vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

En la previa de Elche vs Real Oviedo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 21 de septiembre desde las 11:30 horas en el estadio Martínez Valero.

18 de septiembre de 2025, 2:59 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 11:30 horas, Real Oviedo visita a Elche en el estadio Martínez Valero, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga.

Así llegan Elche y Real Oviedo

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche viene de empatar ante Sevilla por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 2 empates, con 4 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Getafe. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 2 ocasiones. Con 1 gol a favor, ha recibido 7 en contra.

En esta competencia, los resultados de Real Oviedo han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

El anfitrión está en el octavo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
8Elche641302
16Real Oviedo34103-6

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Osasuna: 25 de septiembre - 12:30 horas
  • Fecha 7: vs Celta: 28 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 8: vs Alavés: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Athletic Bilbao: 19 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 10: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Barcelona: 25 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Valencia: 29 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Real Oviedo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

