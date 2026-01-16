Fútbol - España - Primera División

Elche vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

La previa del choque de Elche ante Sevilla, a disputarse en el estadio Martínez Valero el lunes 19 de enero desde las 15:00 horas.

DataFactory .

16 de enero de 2026, 1:19 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Elche recibirá a Sevilla, en el marco de la fecha 20 de la Liga, el próximo lunes 19 de enero a partir de las 15:00 horas, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Sevilla

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sacó un empate por 1 en su visita a Valencia. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 10 tantos en el rival.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de perder contra Celta por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 5 goles y recibieron 7.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el noveno puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (6 PG - 2 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal4118132320
9Elche23195861
14Sevilla20196211-6

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Levante: 23 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Barcelona: 31 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Athletic Bilbao: 24 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 22: vs Mallorca: 2 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Sevilla, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

