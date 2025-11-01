Envigado e Independiente Medellín afrontan el duelo de ida de cara a la final

El Equipo Naranja y el Poderoso de la Montaña se miden el lunes 3 de noviembre por la semifinal 1 de la Copa Colombia. El encuentro comenzará a las 16:00 horas y se jugará en el estadio Polideportivo Sur.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de abril, en Fase de Grupos del torneo Colombia - Copa Águila 2016, y el marcador favoreció a Independiente Medellín con un marcador de 1-5.

El Equipo Naranja y el Poderoso de la Montaña juegan los primeros 90 minutos para definir a uno de los finalistas de la Copa Colombia. ¿Quién dará el primer golpe?. La revancha de este duelo será el próximo miércoles 12 de noviembre.

Próximo partido de Envigado en Colombia - Copa Colombia 2025

Semifinal 1: vs Independiente Medellín: 12 de noviembre - 20:00 horas

Próximo partido de Independiente Medellín en Colombia - Copa Colombia 2025

Semifinal 1: vs Envigado: 12 de noviembre - 20:00 horas

Los resultados de Envigado en partidos de la Copa Colombia

Fase 1A: Orsomarso 0 vs Envigado 1 (30 de mayo)

Fase 1A: Envigado 2 vs Barranquilla FC 1 (7 de junio)

Fase 1A: Alianza FC 3 vs Envigado 3 (11 de junio)

Fase 1A: Envigado 2 vs Águilas Doradas Rionegro 0 (15 de junio)

Octavos de final: Envigado 1 vs Millonarios 0 (3 de septiembre)

Octavos de final: Millonarios 0 vs Envigado 0 (16 de septiembre)

Cuartos de final: Envigado 2 vs Pereira 1 (7 de octubre)

Cuartos de final: Pereira 1 vs Envigado 0 (1-2 en penales a favor de Envigado) (21 de octubre)

Los resultados de Independiente Medellín en partidos > de la Copa Colombia

Fase 1B: Independiente Medellín 1 vs Jaguares 1 (31 de julio)

Fase 1B: Jaguares 0 vs Independiente Medellín 1 (7 de agosto)

Octavos de final: Fortaleza FC 0 vs Independiente Medellín 0 (27 de agosto)

Octavos de final: Independiente Medellín 2 vs Fortaleza FC 1 (3 de septiembre)

Cuartos de final: Independiente Medellín 1 vs Santa Fe 2 (24 de septiembre)

Cuartos de final: Santa Fe 0 vs Independiente Medellín 3 (1 de octubre)

Horario Envigado e Independiente Medellín, según país