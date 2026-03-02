Fútbol - Colombia - Segunda División

Envigado vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Palpitamos la previa del choque entre Envigado y Boca Juniors. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

DataFactory .

2 de marzo de 2026, 9:24 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Envigado y Boca Juniors, por la fecha 8 de la Primera B, se jugará el próximo jueves 5 de marzo, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Polideportivo Sur.

Así llegan Envigado y Boca Juniors

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado logró un triunfo por 1-0 ante Orsomarso. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors viene de caer derrotado 0 a 2 ante Barranquilla FC. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 10 puntos (3 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1876019
2Quindío1675116
3Real Cartagena1364115
6Envigado1063123
14Boca Juniors57124-4

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Leones FC: 11 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 10: vs Real Cartagena: 16 de marzo - 16:05 horas
  • Fecha 3: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Bogotá FC: 24 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 13: vs Real Santander: 31 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Real Santander: 10 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Leones FC: 14 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 11: vs Patriotas FC: 21 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Cartagena: 27 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Atlético FC: 31 de marzo - 17:45 horas

Horario Envigado y Boca Juniors, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

