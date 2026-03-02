Envigado vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

El cotejo entre Envigado y Boca Juniors, por la fecha 8 de la Primera B, se jugará el próximo jueves 5 de marzo, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Polideportivo Sur.
Así llegan Envigado y Boca Juniors
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B
Envigado logró un triunfo por 1-0 ante Orsomarso. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 5 a favor.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B
Boca Juniors viene de caer derrotado 0 a 2 ante Barranquilla FC. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 10 puntos (3 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|18
|7
|6
|0
|1
|9
|2
|Quindío
|16
|7
|5
|1
|1
|6
|3
|Real Cartagena
|13
|6
|4
|1
|1
|5
|6
|Envigado
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|14
|Boca Juniors
|5
|7
|1
|2
|4
|-4
Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 9: vs Leones FC: 11 de marzo - 15:30 horas
- Fecha 10: vs Real Cartagena: 16 de marzo - 16:05 horas
- Fecha 3: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Bogotá FC: 24 de marzo - 15:30 horas
- Fecha 13: vs Real Santander: 31 de marzo - 15:00 horas
Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 9: vs Real Santander: 10 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 10: vs Leones FC: 14 de marzo - 15:30 horas
- Fecha 11: vs Patriotas FC: 21 de marzo - 14:00 horas
- Fecha 12: vs Real Cartagena: 27 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 13: vs Atlético FC: 31 de marzo - 17:45 horas
Horario Envigado y Boca Juniors, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas