Envigado vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Envigado recibe el próximo martes 24 de marzo a Bogotá FC por la fecha 12 de la Primera B, a partir de las 15:30 horas en el estadio Polideportivo Sur.

Así llegan Envigado y Bogotá FC

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Polideportivo Sur.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

En la jornada previa, Envigado igualó 1-1 el juego ante Real Cartagena. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 3 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC llega a este encuentro con una derrota ante Quindío por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 5.

El local está en el quinto puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 26 11 8 2 1 11 2 Quindío 24 11 7 3 1 9 3 U. Magdalena 20 9 6 2 1 7 5 Envigado 17 9 5 2 2 7 8 Bogotá FC 13 11 3 4 4 -2

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Real Santander: 31 de marzo - 15:00 horas

Fecha 11: vs Atlético FC: 6 de abril - 18:00 horas

Fecha 3: vs U. Magdalena: 9 de abril - 16:00 horas

Fecha 14: vs Barranquilla FC: 13 de abril - 20:10 horas

Fecha 15: vs Patriotas FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 1 de abril - 15:00 horas

Fecha 14: vs Orsomarso: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Real Santander: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Envigado y Bogotá FC, según país