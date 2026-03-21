Fútbol - Colombia - Segunda División

Envigado vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Envigado vs Bogotá FC. El duelo, a disputarse en el estadio Polideportivo Sur el martes 24 de marzo, comenzará a las 15:30 horas.

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21 de marzo de 2026, 12:24 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Envigado recibe el próximo martes 24 de marzo a Bogotá FC por la fecha 12 de la Primera B, a partir de las 15:30 horas en el estadio Polideportivo Sur.

Así llegan Envigado y Bogotá FC

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Polideportivo Sur.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

En la jornada previa, Envigado igualó 1-1 el juego ante Real Cartagena. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 3 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC llega a este encuentro con una derrota ante Quindío por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 5.

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El local está en el quinto puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira261182111
2Quindío24117319
3U. Magdalena2096217
5Envigado1795227
8Bogotá FC1311344-2

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs Real Santander: 31 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Atlético FC: 6 de abril - 18:00 horas
  • Fecha 3: vs U. Magdalena: 9 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 14: vs Barranquilla FC: 13 de abril - 20:10 horas
  • Fecha 15: vs Patriotas FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 1 de abril - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Orsomarso: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Real Santander: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Envigado y Bogotá FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas