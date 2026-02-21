Fútbol - Colombia - Segunda División

Envigado vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Quindío se mide ante Envigado en el estadio Polideportivo Sur el martes 24 de febrero a las 15:30 horas. El partido será supervisado por Randy Castillo.

21 de febrero de 2026, 12:18 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:30 horas el próximo martes 24 de febrero, Quindío visita a Envigado en el estadio Polideportivo Sur, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Primera B.

Así llegan Envigado y Quindío

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Inter de Palmira. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 1 empatado. Ha recibido 2 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío llega triunfante luego de ver caer a Barranquilla FC con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

Quindío lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

El local se ubica en el quinto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (4 PG - 1 PE).

Randy Castillo es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Cartagena1354106
2Quindío1354106
3Inter de Palmira1254014
4Orsomarso852211
5Envigado742113

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs Orsomarso: 1 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Leones FC: 11 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 10: vs Real Cartagena: 16 de marzo - 16:05 horas
  • Fecha 3: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs U. Magdalena: 28 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Santander: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Patriotas FC: 11 de marzo - 20:00 horas
  • Fecha 10: vs Real Cundinamarca: 16 de marzo - 20:20 horas
  • Fecha 11: vs Bogotá FC: 20 de marzo - 15:00 horas

Horario Envigado y Quindío, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

