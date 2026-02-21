Envigado vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

A partir de las 15:30 horas el próximo martes 24 de febrero, Quindío visita a Envigado en el estadio Polideportivo Sur, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Primera B.

Así llegan Envigado y Quindío

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Inter de Palmira. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 1 empatado. Ha recibido 2 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío llega triunfante luego de ver caer a Barranquilla FC con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

Quindío lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

El local se ubica en el quinto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (4 PG - 1 PE).

Randy Castillo es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Cartagena 13 5 4 1 0 6 2 Quindío 13 5 4 1 0 6 3 Inter de Palmira 12 5 4 0 1 4 4 Orsomarso 8 5 2 2 1 1 5 Envigado 7 4 2 1 1 3

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 7: vs Orsomarso: 1 de marzo - 17:00 horas

Fecha 8: vs Boca Juniors: 5 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Leones FC: 11 de marzo - 15:30 horas

Fecha 10: vs Real Cartagena: 16 de marzo - 16:05 horas

Fecha 3: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 7: vs U. Magdalena: 28 de febrero - 14:00 horas

Fecha 8: vs Real Santander: 5 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Patriotas FC: 11 de marzo - 20:00 horas

Fecha 10: vs Real Cundinamarca: 16 de marzo - 20:20 horas

Fecha 11: vs Bogotá FC: 20 de marzo - 15:00 horas

Horario Envigado y Quindío, según país