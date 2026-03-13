Envigado vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 10 de la Primera B se jugará el próximo lunes 16 de marzo a las 16:05 horas.
Así llegan Envigado y Real Cartagena
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B
Envigado derrotó por 3 a 0 a Leones FC en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 4 goles y ha convertido 7.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
Real Cartagena sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Inter de Palmira. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 12 goles y ha recibido 6 en contra.
El local está en el quinto puesto con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (5 PG - 3 PE - 1 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Brayan Salazar Díaz.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|20
|9
|6
|2
|1
|9
|2
|Quindío
|20
|9
|6
|2
|1
|7
|3
|Real Cartagena
|18
|9
|5
|3
|1
|9
|4
|U. Magdalena
|17
|8
|5
|2
|1
|6
|5
|Envigado
|16
|8
|5
|1
|2
|7
Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 3: vs U. Magdalena: 19 de marzo - 16:00 horas
- Fecha 12: vs Bogotá FC: 24 de marzo - 15:30 horas
- Fecha 13: vs Real Santander: 31 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 11: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Barranquilla FC: 13 de abril - 20:10 horas
Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 11: vs U. Magdalena: 22 de marzo - 20:30 horas
- Fecha 12: vs Boca Juniors: 27 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 13: vs Quindío: 31 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 14: vs Patriotas FC: 13 de abril - 16:00 horas
- Fecha 15: vs Barranquilla FC: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Envigado y Real Cartagena, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:05 horas
- Colombia y Perú: 16:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:05 horas
- Venezuela: 17:05 horas