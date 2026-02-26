Fútbol - España - Primera División

Espanyol visita a Elche por la fecha 26

La previa del choque de Elche ante Espanyol, a disputarse en el estadio Martínez Valero el domingo 1 de marzo desde las 08:00 horas.

26 de febrero de 2026, 10:56 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Elche recibirá a Espanyol, en el marco de la fecha 26 de la Liga, el próximo domingo 1 de marzo a partir de las 08:00 horas, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Espanyol

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Athletic Bilbao. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de perder contra Atlético de Madrid por 2 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 8 goles y recibieron 15.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Espanyol con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 25 puntos (5 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (10 PG - 5 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6125201442
2Real Madrid6025193333
3Villarreal5125163620
7Espanyol352510510-6
17Elche252551010-5

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 27: vs Villarreal: 8 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 28: vs Real Madrid: 14 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Mallorca: 21 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 30: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 27: vs Real Oviedo: 9 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Mallorca: 15 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 29: vs Getafe: 21 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 30: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Espanyol, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

