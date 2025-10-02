Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Espanyol vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Espanyol y Betis. El partido se jugará en el el Cornellá-El Prat el domingo 5 de octubre a las 11:30 horas.

DataFactory .

2 de octubre de 2025, 5:43 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Espanyol y Betis correspondiente a la fecha 8 se disputará en el el Cornellá-El Prat desde las 11:30 horas, el domingo 5 de octubre.

Así llegan Espanyol y Betis

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

En su visita anterior, Espanyol empató por 0 con Girona. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis venció en casa a Osasuna por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 6 en su arco.

La victoria fuera de casa no se viene dando para Betis. Tan solo ha llegado a igualar en los 3 partidos jugados como visitante.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Betis.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 12 puntos (3 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona19761016
2Real Madrid1876018
3Villarreal1675118
6Betis1273314
7Espanyol1273311

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Elche: 25 de octubre - 09:15 horas
  • Fecha 11: vs Alavés: 2 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 12: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 9: vs Villarreal: 18 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Atlético de Madrid: 27 de octubre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Mallorca: 2 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Betis, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Importante presentadora de ‘La casa de los famosos’ abandonaría la temporada tres; polémico reemplazo ya estaría en la mira

2. Kylian Mbappé no se aguantó: esto dijo tras la derrota del Barcelona contra PSG

3. Pico y placa en Medellín: así funcionará la restricción para este viernes 3 de octubre

4. Pico y placa en Cali: así rota la medida para este viernes 3 de octubre; evite multas

5. Petro busca que se convoque una “huelga general mundial”. El presidente reveló qué grupo se debe encargar

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.