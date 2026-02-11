Fútbol - España - Primera División

Espanyol vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Espanyol y Celta se enfrentan en el el Cornellá-El Prat. El duelo se jugará el sábado 14 de febrero desde las 08:00 horas.

DataFactory .

11 de febrero de 2026, 8:55 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Espanyol y Celta se disputará el próximo sábado 14 de febrero por la fecha 24 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Celta

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol busca levantarse de su derrota ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 12 en su arco.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta cayó 1 a 2 ante Osasuna. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 6 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol lo ganó por 0 a 1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 34 puntos (10 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (8 PG - 9 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5823191340
2Real Madrid5723183231
3Atlético de Madrid4523136420
6Espanyol34231049-4
7Celta33238965

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Atlético de Madrid: 21 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Elche: 1 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 27: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Mallorca: 22 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 26: vs Girona: 1 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Celta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

