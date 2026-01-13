Espanyol vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

El próximo viernes 16 de enero, a partir de las 15:00 horas, Girona visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Girona

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de empatar ante Levante por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 4 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 8 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el quinto puesto con 34 puntos (10 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 6 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 41 18 13 2 3 20 5 Espanyol 34 19 10 4 5 3 13 Girona 21 19 5 6 8 -16

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 21: vs Valencia: 24 de enero - 10:15 horas

Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 21: vs Getafe: 26 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Girona, según país