Fútbol - España - Primera División

Espanyol vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

En la previa de Espanyol vs Girona, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 16 de enero desde las 15:00 horas en el el Cornellá-El Prat.

13 de enero de 2026, 12:50 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 16 de enero, a partir de las 15:00 horas, Girona visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Girona

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de empatar ante Levante por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 4 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 8 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el quinto puesto con 34 puntos (10 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 6 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal4118132320
5Espanyol341910453
13Girona2119568-16

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Valencia: 24 de enero - 10:15 horas
  • Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Getafe: 26 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Girona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

