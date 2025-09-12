Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Espanyol vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga

En la previa de Espanyol vs Mallorca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 15 de septiembre desde las 14:00 horas en el el Cornellá-El Prat.

DataFactory .

12 de septiembre de 2025, 3:38 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 15 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, Mallorca visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Mallorca

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol ganó su último duelo ante Osasuna por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 2 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Mallorca se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (1 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid933005
2Athletic Bilbao933003
3Villarreal732107
5Espanyol732102
18Mallorca13012-4

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Real Madrid: 20 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 6: vs Valencia: 23 de septiembre - 12:00 horas
  • Fecha 7: vs Girona: 26 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Betis: 5 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre - 14:00 horas

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Atlético de Madrid: 21 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 6: vs Real Sociedad: 24 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Alavés: 27 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 4 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Sevilla: 18 de octubre - 07:00 horas

Horario Espanyol y Mallorca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Paseo familiar terminó en tragedia: mamá e hijo murieron tras avalancha que los arrastró, hay dos menores desaparecidos

2. ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk? Autoridades dan detalles. Esta fue la persona que lo entregó

3. Le caen al presidente Petro por incómodo momento con Gloria Miranda: “Y lo peor es que lo aplauden”

4. Primicia: abren indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, quien lideró la operación Perseo en el Cauca

5. ‘Qué locura’, de María Elvira Arango, está listo en su tercera temporada; en su pódcast hablará de adicciones, burnout, salud mental y más

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.