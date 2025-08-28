Espanyol vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

El próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 12:30 horas, Osasuna visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Osasuna

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de empatar ante Real Sociedad por 2-2.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna viene de vencer a Valencia en casa por 1 a 0.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Osasuna se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Villarreal 6 2 2 0 0 7 2 Barcelona 6 2 2 0 0 4 3 Real Madrid 6 2 2 0 0 4 7 Espanyol 4 2 1 1 0 1 10 Osasuna 3 2 1 0 1 0

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 4: vs Mallorca: 15 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 14 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Osasuna, según país