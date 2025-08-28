Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Espanyol vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

En la previa de Espanyol vs Osasuna, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 31 de agosto desde las 12:30 horas en el el Cornellá-El Prat.

DataFactory .

28 de agosto de 2025, 3:55 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 12:30 horas, Osasuna visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Osasuna

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de empatar ante Real Sociedad por 2-2.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna viene de vencer a Valencia en casa por 1 a 0.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Osasuna se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
7Espanyol421101
10Osasuna321010

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Mallorca: 15 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 14 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Osasuna, según país

  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conductores, preparados para implosión que desaparecerá icónicos puentes de Bogotá: se vienen nuevos trancones

2. Santa Rosa: la isla que marca la puja por la soberanía en el Amazonas

3. Ciberataque, en importante aseguradora en Estados Unidos, expone información sensible de un millón de personas

4. Caen dos disidentes de las Farc con una tonelada de cocaína en el Cauca: así fue la operación del Ejército

5. Petro reveló que “no ha pedido vacaciones” en los tres años de su Gobierno, pero confesó cuándo tomará un descanso largo

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.