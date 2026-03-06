Fútbol - España - Primera División

Espanyol vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

En la previa de Espanyol vs Real Oviedo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 9 de marzo desde las 15:00 horas en el Cornellá-El Prat.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

6 de marzo de 2026, 9:20 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 9 de marzo, a partir de las 15:00 horas, Real Oviedo visita a Espanyol en el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Real Oviedo

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de empatar ante Elche por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 empate y 3 derrotas, con 14 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Atlético de Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Fútbol

Lazio vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Deportes

Un descuido defensivo le costó la victoria al Medellín por Copa Libertadores

Fútbol

Getafe vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Fútbol

Sevilla vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Fútbol

Valencia vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Fútbol

Villarreal vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Fútbol

Genoa vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 8 PE - 15 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6426211445
2Real Madrid6026193432
3Atlético de Madrid5126156520
7Espanyol362610610-6
20Real Oviedo17263815-27

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 28: vs Mallorca: 15 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 29: vs Getafe: 21 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 30: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 28: vs Valencia: 14 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Levante: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Real Oviedo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Lazio vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

El delantero #07 de Juventud, Agustín Alaniz (izq.), y el mediocampista #16 de Independiente Medellín, Halam Loboa, disputan el balón durante el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores entre Juventud de Uruguay e Independiente Medellín de Colombia, en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, el 5 de marzo de 2026. (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

Un descuido defensivo le costó la victoria al Medellín por Copa Libertadores

Getafe vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Sevilla vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Valencia vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Villarreal vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Genoa vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Bologna vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Fiorentina vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Noticias Destacadas