Espanyol vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

El próximo lunes 9 de marzo, a partir de las 15:00 horas, Real Oviedo visita a Espanyol en el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Liga.
Así llegan Espanyol y Real Oviedo
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol viene de empatar ante Elche por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 empate y 3 derrotas, con 14 goles marcados y 8 en el arco rival.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Atlético de Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 9 en contra.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol se quedó con la victoria por 0 a 2.
El anfitrión está en el séptimo puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 8 PE - 15 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|64
|26
|21
|1
|4
|45
|2
|Real Madrid
|60
|26
|19
|3
|4
|32
|3
|Atlético de Madrid
|51
|26
|15
|6
|5
|20
|7
|Espanyol
|36
|26
|10
|6
|10
|-6
|20
|Real Oviedo
|17
|26
|3
|8
|15
|-27
Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 28: vs Mallorca: 15 de marzo - 08:00 horas
- Fecha 29: vs Getafe: 21 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 30: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 28: vs Valencia: 14 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 29: vs Levante: 21 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 30: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Real Oviedo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas