Espanyol vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

El próximo lunes 24 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, Sevilla visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Sevilla

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol fue derrotado en el RCDE Stadium frente a Villarreal por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 7 goles y 9 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el sexto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 6 PP).

Sevilla protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Betis, el Derbi de Sevilla. Este importante partido, cargado de historia, será el 30 de noviembre, a partir de las 10:15 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 31 12 10 1 1 16 2 Barcelona 28 12 9 1 2 17 3 Villarreal 26 12 8 2 2 14 6 Espanyol 18 12 5 3 4 0 9 Sevilla 16 12 5 1 6 -1

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 14: vs Celta: 30 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 15: vs Rayo Vallecano: 7 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 16: vs Getafe: 13 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 17: vs Athletic Bilbao: 22 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 14: vs Betis: 30 de noviembre - 10:15 horas

Fecha 15: vs Valencia: 7 de diciembre - 10:15 horas

Fecha 16: vs Real Oviedo: 14 de diciembre - 08:00 horas

Fecha 17: vs Real Madrid: 20 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

