Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Estudiantes vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre Estudiantes y Cerro Porteño. El partido se jugará en el estadio el Tierra de Campeones el miércoles 20 de agosto a las 17:00 horas. Será arbitrado por Jesús Valenzuela Sáez.

DataFactory .

17 de agosto de 2025, 12:00 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El Pincha llega con una victoria 1 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 7 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante C. Porteño este miércoles 20 de agosto desde las 17:00 horas, en el estadio el Tierra de Campeones.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 2 en los últimos 3 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Estudiantes.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jesús Valenzuela Sáez.

Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1 (13 de agosto)

Los resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores

  • Segunda Fase: Monagas 0 vs Cerro Porteño 4 (20 de febrero)
  • Segunda Fase: Cerro Porteño 3 vs Monagas 1 (27 de febrero)
  • Tercera Fase: Melgar 0 vs Cerro Porteño 1 (5 de marzo)
  • Tercera Fase: Cerro Porteño 4 vs Melgar 2 (12 de marzo)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 4 vs Bolívar 2 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 2 vs Sporting Cristal 2 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Cerro Porteño 1 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Bolívar 4 vs Cerro Porteño 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1 (13 de agosto)

Horario Estudiantes y Cerro Porteño, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

