Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre Estudiantes y Flamengo. El partido se jugará en el estadio el Tierra de Campeones el jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas.

22 de septiembre de 2025, 11:47 a. m.