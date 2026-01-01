Everton vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Brentford y Everton se enfrentarán en el estadio Goodison Park el próximo domingo 4 de enero desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.

Así llegan Everton y Brentford

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en en la fecha pasada.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton venció por 2-0 a Nottingham Forest. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford igualó - ante Tottenham en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 28 puntos (8 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (8 PG - 2 PE - 8 PP).

Anthony Taylor fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 8 Everton 28 19 8 4 7 0 9 Brentford 26 18 8 2 8 2

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 11:30 horas

Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 15:00 horas

Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 10:00 horas

Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 20: vs Everton: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 09:00 horas

Horario Everton y Brentford, según país