Fútbol - Inglaterra - Premier League

Everton vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Brentford, que se jugará el domingo 4 de enero desde las 10:00 horas en el estadio Goodison Park. Dirige Anthony Taylor.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

1 de enero de 2026, 11:40 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Brentford y Everton se enfrentarán en el estadio Goodison Park el próximo domingo 4 de enero desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.

Así llegan Everton y Brentford

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en en la fecha pasada.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton venció por 2-0 a Nottingham Forest. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford igualó - ante Tottenham en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Fútbol

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fútbol

Lazio vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fútbol

Inter vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 28 puntos (8 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (8 PG - 2 PE - 8 PP).

Anthony Taylor fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4018131426
3Aston Villa391912347
8Everton28198470
9Brentford26188282

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 11:30 horas
  • Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Everton: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 09:00 horas

Horario Everton y Brentford, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Más de Fútbol

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Lazio vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Inter vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fiorentina vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Manchester City vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Noticias Destacadas