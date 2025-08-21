Fútbol - Inglaterra - Premier League
Everton vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League
En la previa de Everton vs Brighton and Hove, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Stuart Attwell.
Así llegan Everton y Brighton and Hove
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton fue derrotado en el Elland Road frente a Leeds United por 0 a 1 en el marcador.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
El anterior partido jugado por Brighton and Hove acabó en empate por 1-1 ante Fulham..
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se quedó con la victoria por 0 a 1.
El anfitrión está en el décimo cuarto puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en noveno lugar en el campeonato (1 PE).
El encargado de impartir justicia en el partido será Stuart Attwell.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Sunderland
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Tottenham
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|9
|Brighton and Hove
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|14
|Everton
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Wolverhampton: 30 de agosto - 09:00 horas
- Fecha 4: vs Aston Villa: 13 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 06:30 horas
- Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 7: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Manchester City: 31 de agosto - 08:00 horas
- Fecha 4: vs Bournemouth: 13 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 7: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Horario Everton y Brighton and Hove, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas