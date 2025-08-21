Suscribirse

Everton vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

En la previa de Everton vs Brighton and Hove, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Stuart Attwell.

21 de agosto de 2025, 1:56 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 08:00 horas, Brighton and Hove visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Premier League.

Así llegan Everton y Brighton and Hove

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton fue derrotado en el Elland Road frente a Leeds United por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Brighton and Hove acabó en empate por 1-1 ante Fulham..

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en noveno lugar en el campeonato (1 PE).

El encargado de impartir justicia en el partido será Stuart Attwell.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
9Brighton and Hove110100
14Everton01001-1

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Wolverhampton: 30 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 4: vs Aston Villa: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 06:30 horas
  • Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 7: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Manchester City: 31 de agosto - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Bournemouth: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Horario Everton y Brighton and Hove, según país

  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

