Everton vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Premier League

El próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 08:00 horas, Crystal Palace visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Premier League.

Así llegan Everton y Crystal Palace

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de empatar ante West Ham United por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de vencer a Liverpool en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 8 goles y 3 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el noveno puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE).

El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Salisbury.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 6 5 0 1 5 2 Arsenal 13 6 4 1 1 9 3 Crystal Palace 12 6 3 3 0 5 4 Tottenham 11 6 3 2 1 7 9 Everton 8 6 2 2 2 1

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 8: vs Manchester City: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Tottenham: 26 de octubre - 11:30 horas

Fecha 10: vs Sunderland: 3 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 11: vs Fulham: 8 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 15:00 horas

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 8: vs Bournemouth: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Arsenal: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Brentford: 1 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 11: vs Brighton and Hove: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Wolverhampton: 22 de noviembre - 10:00 horas

Horario Everton y Crystal Palace, según país