Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Everton vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Premier League

En la previa de Everton vs Crystal Palace, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 5 de octubre desde las 08:00 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Michael Salisbury.

DataFactory .

2 de octubre de 2025, 3:33 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 08:00 horas, Crystal Palace visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Premier League.

Así llegan Everton y Crystal Palace

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de empatar ante West Ham United por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de vencer a Liverpool en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 8 goles y 3 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el noveno puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE).

El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Salisbury.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1565015
2Arsenal1364119
3Crystal Palace1263305
4Tottenham1163217
9Everton862221

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 8: vs Manchester City: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Tottenham: 26 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Sunderland: 3 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Fulham: 8 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 15:00 horas

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 8: vs Bournemouth: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Arsenal: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Brentford: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Brighton and Hove: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Wolverhampton: 22 de noviembre - 10:00 horas

Horario Everton y Crystal Palace, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Importante presentadora de ‘La casa de los famosos’ abandonaría la temporada tres; polémico reemplazo ya estaría en la mira

2. Kylian Mbappé no se aguantó: esto dijo tras la derrota del Barcelona contra PSG

3. Pico y placa en Medellín: así funcionará la restricción para este viernes 3 de octubre

4. Pico y placa en Cali: así rota la medida para este viernes 3 de octubre; evite multas

5. Petro busca que se convoque una “huelga general mundial”. El presidente reveló qué grupo se debe encargar

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.