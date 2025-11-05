Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Everton vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League

La previa del choque de Everton ante Fulham, a disputarse en el estadio Goodison Park el sábado 8 de noviembre desde las 10:00 horas. El árbitro será Andrew Madley.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

5 de noviembre de 2025, 2:39 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Everton recibirá a Fulham, en el marco de la fecha 11 de la Premier League, el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 10:00 horas, en el estadio Goodison Park.

Así llegan Everton y Fulham

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton sacó un empate por 1 en su visita a Sunderland. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de derrotar a Wolverhampton con un marcador 3 a 0.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 1-3.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 5 PP).

Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal251081115
2Manchester City191061312
3Liverpool18106044
14Everton1210334-3
15Fulham1110325-2

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Tottenham: 29 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 12:30 horas

Horario Everton y Fulham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué Six Flags America cierra oficialmente tras 50 años de funcionamiento? Estas son las razones

2. Presupuesto Bogotá 2026: así se distribuirán los recursos en los diferentes sectores de la ciudad

3. General se paró firme y no cedió a comunidades presionadas por hombres de alias Calarcá en el Meta

4. Juan Manuel Galán entregó detalles de por qué no le dieron la cabeza de lista al Senado a Alejandro Gaviria

5. Gustavo Petro publicó enigmático mensaje pese al retiro de su visa a EE. UU.: “Te volveré a ver”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.