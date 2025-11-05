Fútbol - Inglaterra - Premier League
Everton vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League
La previa del choque de Everton ante Fulham, a disputarse en el estadio Goodison Park el sábado 8 de noviembre desde las 10:00 horas. El árbitro será Andrew Madley.
Everton recibirá a Fulham, en el marco de la fecha 11 de la Premier League, el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 10:00 horas, en el estadio Goodison Park.
Así llegan Everton y Fulham
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton sacó un empate por 1 en su visita a Sunderland. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham viene de derrotar a Wolverhampton con un marcador 3 a 0.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 1-3.
El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 5 PP).
Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|25
|10
|8
|1
|1
|15
|2
|Manchester City
|19
|10
|6
|1
|3
|12
|3
|Liverpool
|18
|10
|6
|0
|4
|4
|14
|Everton
|12
|10
|3
|3
|4
|-3
|15
|Fulham
|11
|10
|3
|2
|5
|-2
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 10:00 horas
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Tottenham: 29 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 11:30 horas
- Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 12:30 horas
Horario Everton y Fulham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas