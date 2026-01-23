Fútbol - Inglaterra - Premier League

Everton vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

En la previa de Everton vs Leeds United, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 26 de enero desde las 15:00 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Simon Hooper.

23 de enero de 2026, 12:26 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 26 de enero, a partir de las 15:00 horas, Leeds United visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Premier League.

Así llegan Everton y Leeds United

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton ganó su último duelo ante Aston Villa por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 6 a favor.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de vencer a Fulham en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 derrota y 3 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 6 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Leeds United se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo puesto con 32 puntos (9 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 9 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Simon Hooper.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5022155226
2Manchester City4322134524
3Aston Villa432213458
10Everton3222958-1
16Leeds United2522679-7

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Bournemouth: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Manchester United: 23 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Newcastle United: 28 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Nottingham Forest: 6 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Chelsea: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 12:30 horas

Horario Everton y Leeds United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

