Fútbol - Inglaterra - Premier League

Everton vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

La previa del choque de Everton ante Manchester United, a disputarse en el estadio Goodison Park el lunes 23 de febrero desde las 15:00 horas. El árbitro será Darren England.

20 de febrero de 2026, 9:14 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Everton recibirá a Manchester United, en el marco de la fecha 27 de la Premier League, el próximo lunes 23 de febrero a partir de las 15:00 horas, en el estadio Goodison Park.

Así llegan Everton y Manchester United

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Bournemouth. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y en 2 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a West Ham United. No fue derrotado en las últimas jornadas, ganando los 4 juegos más recientes de forma consecutiva. Suma 11 goles a favor frente a 5 en contra.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el octavo puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 45 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (12 PG - 9 PE - 5 PP).

Darren England será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5827177332
2Manchester City5326165530
3Aston Villa5026155610
4Manchester United4526129510
8Everton37261079-1

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Newcastle United: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Burnley: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Arsenal: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs Chelsea: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 32: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Crystal Palace: 1 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 29: vs Newcastle United: 4 de marzo - 15:15 horas
  • Fecha 30: vs Aston Villa: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs Bournemouth: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Horario Everton y Manchester United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

