Fútbol - Inglaterra - Premier League

Everton vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

La previa del choque de Everton ante Newcastle United, a disputarse en el estadio Goodison Park el sábado 29 de noviembre desde las 12:30 horas. El árbitro será Craig Pawson.

26 de noviembre de 2025, 1:16 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Everton recibirá a Newcastle United, en el marco de la fecha 13 de la Premier League, el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 12:30 horas, en el estadio Goodison Park.

Así llegan Everton y Newcastle United

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de vencer a Manchester United con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de derrotar a Manchester City con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 3 ocasiones. Anotó 7 goles y le han convertido 10 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 5 PP).

Craig Pawson será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Chelsea231272312
3Manchester City221271414
11Everton18125340
14Newcastle United1512435-2

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 17: vs Arsenal: 21 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Burnley: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Sunderland: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Chelsea: 20 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 18: vs Manchester United: 26 de diciembre - 15:00 horas

Horario Everton y Newcastle United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

