Fútbol - Inglaterra - Premier League
Everton vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League
Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Nottingham Forest, que se jugará el sábado 6 de diciembre desde las 10:00 horas en el estadio Goodison Park.
Nottingham Forest y Everton se enfrentarán en el estadio Goodison Park el próximo sábado 6 de diciembre desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Premier League.
Así llegan Everton y Nottingham Forest
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en en la fecha pasada.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton venció por 1-0 a Bournemouth. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Nottingham Forest igualó - ante Wolverhampton en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 5 en contra.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se llevó la victoria por 0 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 21 puntos (6 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|30
|13
|9
|3
|1
|18
|2
|Manchester City
|28
|14
|9
|1
|4
|16
|3
|Chelsea
|24
|13
|7
|3
|3
|12
|9
|Everton
|21
|14
|6
|3
|5
|-2
|16
|Nottingham Forest
|12
|13
|3
|3
|7
|-9
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 17: vs Arsenal: 20 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 10:00 horas
Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 07:30 horas
- Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 14:30 horas
Horario Everton y Nottingham Forest, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas