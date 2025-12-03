Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Everton vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Nottingham Forest, que se jugará el sábado 6 de diciembre desde las 10:00 horas en el estadio Goodison Park.

DataFactory .

3 de diciembre de 2025, 12:27 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Nottingham Forest y Everton se enfrentarán en el estadio Goodison Park el próximo sábado 6 de diciembre desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Premier League.

Así llegan Everton y Nottingham Forest

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en en la fecha pasada.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton venció por 1-0 a Bournemouth. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest igualó - ante Wolverhampton en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 21 puntos (6 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal301393118
2Manchester City281491416
3Chelsea241373312
9Everton2114635-2
16Nottingham Forest1213337-9

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 17: vs Arsenal: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 10:00 horas

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 14:30 horas

Horario Everton y Nottingham Forest, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Noticias Destacadas

