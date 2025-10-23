Fútbol - Inglaterra - Premier League
Everton vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League
En la previa de Everton vs Tottenham, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 26 de octubre desde las 11:30 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Craig Pawson.
El próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 11:30 horas, Tottenham visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Premier League.
Así llegan Everton y Tottenham
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton fue derrotado en el Etihad Stadium frente a Manchester City por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 4 a favor.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
Tottenham llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Aston Villa. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 9 goles a favor, ha recibido 6 en contra.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se quedó con la victoria por 3 a 2.
El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (4 PG - 2 PE - 2 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Craig Pawson.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|19
|8
|6
|1
|1
|12
|2
|Manchester City
|16
|8
|5
|1
|2
|11
|3
|Liverpool
|15
|8
|5
|0
|3
|3
|6
|Tottenham
|14
|8
|4
|2
|2
|7
|12
|Everton
|11
|8
|3
|2
|3
|0
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 10: vs Sunderland: 3 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 11: vs Fulham: 8 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 14:30 horas
Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 10: vs Chelsea: 1 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 11: vs Manchester United: 8 de noviembre - 07:30 horas
- Fecha 12: vs Arsenal: 23 de noviembre - 11:30 horas
- Fecha 13: vs Fulham: 29 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 15:15 horas
Horario Everton y Tottenham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas