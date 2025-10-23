Everton vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League

El próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 11:30 horas, Tottenham visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Premier League.

Así llegan Everton y Tottenham

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton fue derrotado en el Etihad Stadium frente a Manchester City por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Aston Villa. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 9 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (4 PG - 2 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Craig Pawson.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 19 8 6 1 1 12 2 Manchester City 16 8 5 1 2 11 3 Liverpool 15 8 5 0 3 3 6 Tottenham 14 8 4 2 2 7 12 Everton 11 8 3 2 3 0

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 10: vs Sunderland: 3 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 11: vs Fulham: 8 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 14:30 horas

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 10: vs Chelsea: 1 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 11: vs Manchester United: 8 de noviembre - 07:30 horas

Fecha 12: vs Arsenal: 23 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 13: vs Fulham: 29 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 15:15 horas

Horario Everton y Tottenham, según país