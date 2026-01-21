Fútbol - Italia - Serie A

Fiorentina vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Fiorentina y Cagliari. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

21 de enero de 2026, 1:21 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Fiorentina y Cagliari, por la fecha 22 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Cagliari

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina logró un triunfo por 2-1 ante Bologna. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari llega con ventaja tras derrotar a Juventus con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 7.

Fútbol

Como 1907 vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fútbol

Lecce vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fútbol

Burnley vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

Bournemouth vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

Fulham vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

Manchester City vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

West Ham United vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 17 puntos (3 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4921161427
2Milan4621137118
3Napoli4321134414
15Cagliari2221579-8
17Fiorentina17213810-9

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Napoli: 31 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 24: vs Torino: 7 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 25: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Hellas Verona: 31 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 24: vs Roma: 9 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 25: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina y Cagliari, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Más de Fútbol

Como 1907 vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fiorentina vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Lecce vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Burnley vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Bournemouth vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fulham vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Manchester City vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

West Ham United vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Abren convocatoria para niños y jóvenes que buscan formarse como futbolistas profesionales

Abren convocatoria para niños y jóvenes que buscan formarse como futbolistas profesionales con proyección internacional

Levante vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Noticias Destacadas