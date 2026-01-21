Fiorentina vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

El cotejo entre Fiorentina y Cagliari, por la fecha 22 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.
Así llegan Fiorentina y Cagliari
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina logró un triunfo por 2-1 ante Bologna. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 6 a favor.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari llega con ventaja tras derrotar a Juventus con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 7.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 17 puntos (3 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|49
|21
|16
|1
|4
|27
|2
|Milan
|46
|21
|13
|7
|1
|18
|3
|Napoli
|43
|21
|13
|4
|4
|14
|15
|Cagliari
|22
|21
|5
|7
|9
|-8
|17
|Fiorentina
|17
|21
|3
|8
|10
|-9
Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 23: vs Napoli: 31 de enero - 12:00 horas
- Fecha 24: vs Torino: 7 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 25: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 23: vs Hellas Verona: 31 de enero - 14:45 horas
- Fecha 24: vs Roma: 9 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 25: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Cagliari, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas