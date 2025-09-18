Suscribirse

Fiorentina vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A

Como 1907 se mide ante Fiorentina en el estadio Artemio Franchi el domingo 21 de septiembre a las 11:00 horas. El partido será supervisado por Kevin Bonacina.

18 de septiembre de 2025, 2:09 p. m.
A partir de las 11:00 horas el próximo domingo 21 de septiembre, Como 1907 visita a Fiorentina en el estadio Artemio Franchi, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Serie A.

Así llegan Fiorentina y Como 1907

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Napoli.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Como 1907 y Genoa, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 1 partido perdido. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 2 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 2 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Como 1907 se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (1 PG - 1 PE - 1 PP).

Kevin Bonacina es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
9Como 1907431111
16Fiorentina23021-2

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Pisa: 28 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Roma: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Milan: 19 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Bologna: 26 de octubre - 12:00 horas
  • Fecha 9: vs Inter: 29 de octubre - 14:45 horas

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Cremonese: 27 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Atalanta: 4 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Juventus: 19 de octubre - 05:30 horas
  • Fecha 8: vs Parma: 25 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Hellas Verona: 29 de octubre - 12:30 horas

Horario Fiorentina y Como 1907, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

