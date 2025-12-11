Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Fiorentina vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Fiorentina y Hellas Verona. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

11 de diciembre de 2025, 1:17 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Fiorentina y Hellas Verona, por la fecha 15 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Hellas Verona

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Sassuolo por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona llega con ventaja tras derrotar a Atalanta con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 3 veces y ha empatado en 1 ocasión en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 7.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Hellas Verona quien ganó 1 a 0.

El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 6 puntos (6 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 6 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan311494111
2Napoli3114101310
3Inter3014100419
19Hellas Verona914167-10
20Fiorentina614068-13

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 17: vs Milan: 28 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Torino: 4 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 19: vs Napoli: 7 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Lazio: 11 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 16: vs Bologna: 15 de enero - 12:30 horas

Horario Fiorentina y Hellas Verona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

2. Nadia Blel renunció a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

3. Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el jueves 11 de diciembre

4. Washington y Oregón bajo alerta: miles reciben advertencia urgente de inundaciones repentinas en Estados Unidos

5. ¿María Corina Machado volverá a Venezuela? La sorpresiva respuesta que sorprendió en plena rueda de prensa

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.