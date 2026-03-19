Fiorentina vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

El duelo entre Fiorentina e Inter correspondiente a la fecha 30 se disputará en el estadio Artemio Franchi desde las 14:45 horas, el domingo 22 de marzo.
Así llegan Fiorentina y Inter
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina venció 4-1 a Cremonese en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Inter igualó 1-1 el juego frente a Atalanta. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Inter.
El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 28 puntos (6 PG - 10 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 68 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (22 PG - 2 PE - 5 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrea Colombo.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|68
|29
|22
|2
|5
|42
|2
|Milan
|60
|29
|17
|9
|3
|23
|3
|Napoli
|59
|29
|18
|5
|6
|15
|4
|Como 1907
|54
|29
|15
|9
|5
|26
|16
|Fiorentina
|28
|29
|6
|10
|13
|-9
Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Hellas Verona: 4 de abril - 11:00 horas
- Fecha 32: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Roma: 5 de abril - 13:45 horas
- Fecha 32: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina e Inter, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas