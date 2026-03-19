Fútbol - Italia - Serie A

Fiorentina vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Fiorentina e Inter. El partido se jugará en el estadio Artemio Franchi el domingo 22 de marzo a las 14:45 horas. Será arbitrado por Andrea Colombo.

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19 de marzo de 2026, 10:55 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Fiorentina e Inter correspondiente a la fecha 30 se disputará en el estadio Artemio Franchi desde las 14:45 horas, el domingo 22 de marzo.

Así llegan Fiorentina y Inter

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina venció 4-1 a Cremonese en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Inter igualó 1-1 el juego frente a Atalanta. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

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En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Inter.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 28 puntos (6 PG - 10 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 68 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (22 PG - 2 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrea Colombo.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6829222542
2Milan6029179323
3Napoli5929185615
4Como 19075429159526
16Fiorentina282961013-9

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 31: vs Hellas Verona: 4 de abril - 11:00 horas
  • Fecha 32: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 31: vs Roma: 5 de abril - 13:45 horas
  • Fecha 32: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina e Inter, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas