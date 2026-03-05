Fútbol - Italia - Serie A

Fiorentina vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Fiorentina vs Parma. El duelo, a disputarse en el estadio Artemio Franchi el domingo 8 de marzo, comenzará a las 09:00 horas.

5 de marzo de 2026, 8:31 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Fiorentina recibe el próximo domingo 8 de marzo a Parma por la fecha 28 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Parma

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina cayó 0 a 3 ante Udinese en el Stadio Friuli. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Parma logró empatar 1-1 ante Cagliari. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 4 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 27 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Parma fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto con 24 puntos (5 PG - 9 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (8 PG - 9 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6727221443
2Milan5727169223
3Napoli5327165613
12Parma33278910-12
16Fiorentina24275913-12

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Cremonese: 16 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 30: vs Inter: 22 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 31: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Torino: 13 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 30: vs Cremonese: 21 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina y Parma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

