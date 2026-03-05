Fiorentina vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Fiorentina recibe el próximo domingo 8 de marzo a Parma por la fecha 28 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Parma

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina cayó 0 a 3 ante Udinese en el Stadio Friuli. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Parma logró empatar 1-1 ante Cagliari. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 4 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 27 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Parma fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto con 24 puntos (5 PG - 9 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (8 PG - 9 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 27 22 1 4 43 2 Milan 57 27 16 9 2 23 3 Napoli 53 27 16 5 6 13 12 Parma 33 27 8 9 10 -12 16 Fiorentina 24 27 5 9 13 -12

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 29: vs Cremonese: 16 de marzo - 14:45 horas

Fecha 30: vs Inter: 22 de marzo - 14:45 horas

Fecha 31: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 29: vs Torino: 13 de marzo - 14:45 horas

Fecha 30: vs Cremonese: 21 de marzo - 09:00 horas

Fecha 31: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina y Parma, según país