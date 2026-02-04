Fútbol - Italia - Serie A

Fiorentina vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Torino se mide ante Fiorentina en el estadio Artemio Franchi el sábado 7 de febrero a las 14:45 horas.

4 de febrero de 2026, 12:56 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:45 horas el próximo sábado 7 de febrero, Torino visita a Fiorentina en el estadio Artemio Franchi, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Serie A.

Así llegan Fiorentina y Torino

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Napoli. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 8 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino llega triunfante luego de ver caer a Lecce con un marcador 1-0.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 17 puntos (3 PG - 8 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 26 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (7 PG - 5 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5523181433
2Milan5023148121
3Napoli4623144512
13Torino26237511-18
18Fiorentina17233812-11

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 25: vs Como 1907: 14 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 26: vs Pisa: 23 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 27: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 25: vs Bologna: 15 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 26: vs Genoa: 22 de febrero - 06:30 horas
  • Fecha 27: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina y Torino, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

