Fiorentina y Napoli se encuentran en la fecha 3

Fiorentina recibe el próximo sábado 13 de septiembre a Napoli por la fecha 3 de la Serie A, a partir de las 13:45 horas en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Napoli

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Fiorentina igualó 0-0 el juego ante Torino.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Cagliari.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 2 puntos (2 PE), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (2 PG).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Luca Zufferli.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Juventus 6 2 2 0 0 3 2 Napoli 6 2 2 0 0 3 3 Cremonese 6 2 2 0 0 2 4 Roma 6 2 2 0 0 2 12 Fiorentina 2 2 0 2 0 0

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 4: vs Como 1907: 21 de septiembre - 11:00 horas

Fecha 5: vs Pisa: 28 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 6: vs Roma: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Milan: 19 de octubre - 13:45 horas

Fecha 8: vs Bologna: 26 de octubre - 12:00 horas

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 4: vs Pisa: 22 de septiembre - 13:45 horas

Fecha 5: vs Milan: 28 de septiembre - 13:45 horas

Fecha 6: vs Genoa: 5 de octubre - 11:00 horas

Fecha 7: vs Torino: 18 de octubre - 11:00 horas

Fecha 8: vs Inter: 25 de octubre - 11:00 horas

Horario Fiorentina y Napoli, según país