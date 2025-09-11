Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Fiorentina y Napoli se encuentran en la fecha 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de Fiorentina vs Napoli. El duelo, a disputarse en el estadio Artemio Franchi el sábado 13 de septiembre, comenzará a las 13:45 horas y será dirigido por Luca Zufferli.

DataFactory .

11 de septiembre de 2025, 2:56 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Fiorentina recibe el próximo sábado 13 de septiembre a Napoli por la fecha 3 de la Serie A, a partir de las 13:45 horas en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Napoli

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Fiorentina igualó 0-0 el juego ante Torino.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Cagliari.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 2 puntos (2 PE), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (2 PG).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Luca Zufferli.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus622003
2Napoli622003
3Cremonese622002
4Roma622002
12Fiorentina220200

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Como 1907: 21 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 5: vs Pisa: 28 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Roma: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Milan: 19 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Bologna: 26 de octubre - 12:00 horas

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Pisa: 22 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 5: vs Milan: 28 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 6: vs Genoa: 5 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 7: vs Torino: 18 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 8: vs Inter: 25 de octubre - 11:00 horas

Horario Fiorentina y Napoli, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia en Aguachica: muere niña que iba en una moto con su papá tras choque con un camión

2. Nueva prohibición en Florida: bañistas ya no podrán entrar al agua en una de sus playas más famosas por seguridad

3. “Ataque”: Gustavo Petro defendió a su ministro Edwin Palma pese a tormenta por presuntas irregularidades con facturas

4. Se agrava el problema con Jhon Jader Durán en Fenerbahce: prensa turca ventiló detalles

5. Turistas abordaron un avión equivocado y terminaron en África: la insólita razón se volvió viral

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.