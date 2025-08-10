Flamengo vs Internacional: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Flamengo se enfrenta ante Inter el miércoles 13 de agosto por la llave 8 de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el estadio el Maracanã, a las 19:30 horas.

En los últimos 4 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 2 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de agosto, en Cuartos de Final del torneo Copa Libertadores 2019, y terminaron igualando en 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Darío Herrera.

Próximo partido de Flamengo en CONMEBOL - Copa Libertadores 2025

Llave 8: vs Internacional: 20 de agosto - 19:30 horas

Próximo partido de Internacional en CONMEBOL - Copa Libertadores 2025

Llave 8: vs Flamengo: 20 de agosto - 19:30 horas

Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)

Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)

Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)

Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)

Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)

Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)

Los resultados de Internacional en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos: Bahia 1 vs Internacional 1 (3 de abril)

Fase de Grupos: Internacional 3 vs At. Nacional 0 (10 de abril)

Fase de Grupos: Internacional 3 vs Nacional 3 (22 de abril)

Fase de Grupos: At. Nacional 3 vs Internacional 1 (8 de mayo)

Fase de Grupos: Nacional 0 vs Internacional 2 (15 de mayo)

Fase de Grupos: Internacional 2 vs Bahia 1 (28 de mayo)

