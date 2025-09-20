Suscribirse

Fluminense vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

Lanús se mide ante Fluminense en el estadio el Maracanã el martes 23 de septiembre a las 19:30 horas.

20 de septiembre de 2025, 2:29 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Este martes 23 de septiembre se miden el Granate, que ganó 1 a 0 en la ida, y Fluminense, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 2 se jugará desde las 19:30 horas, en el estadio el Maracanã.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Lanús se impuso por 1 a 0.

Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Sudamericana

  • Fase de Grupos: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Fluminense 5 vs GV San José 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Unión Española 1 vs Fluminense 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: GV San José 1 vs Fluminense 0 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Unión Española 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: América de Cali 1 vs Fluminense 2 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Fluminense 2 vs América de Cali 0 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre)

Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Sudamericana

  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Lanús 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (4-2 en penales a favor de Lanús) (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre)

Horario Fluminense y Lanús, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

